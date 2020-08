Bonus Pc e Internet, UNC: bene ma priorità a famiglie con studenti (Di martedì 4 agosto 2020) (Teleborsa) – Fino a 500 euro a famiglia per l’acquisto di servizi Internet e strumenti per navigare, pc o tablet per le famiglie con un Isee sotto i 20 mila euro. È positivo il giudizio dell’UNC alla nuova misura che ha ricevuto oggi l’ok da Bruxelles e che attende di essere ufficializzata dal Governo italiano “bene, ottima notizia. Si aiutino prima, però, le famiglie con studenti. Nel caso, infatti, si debba tornare alla didattica a distanza, è bene ricordare che secondo l’Agcom il 12,7% degli alunni non ha usufruito della didattica, dati definiti dall’Authority stessa come inaccettabili per una democrazia evoluta” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “Se 25 ... Leggi su quifinanza

