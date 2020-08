Beirut, esplode deposito di nitrato di ammonio. Oltre 100 morti, 100 dispersi e 4mila feriti. L’appello: lasciate la città. Trump: sembra attentato (Di martedì 4 agosto 2020) Colpiti in modo non grave due componenti del nostro contingente impiegato nella missione di peacekeeping “Leonte”. Il ministro della Sanità libanese: almeno 2.750 di feriti. Nei video girati da testimoni si vede l’esplosione e poi i danni ingenti a case, auto e strade. Fonti israeliane: «non siamo coinvolti» Leggi su ilsole24ore

LaStampa : Esplode un deposito, inferno a Beirut: 78 morti e oltre 4 mila feriti - HuffPostItalia : Beirut esplode in un Libano al collasso - maryse_mars : RT @agasso_domenico: Esplode un deposito, inferno a Beirut: 78 morti e oltre 4 mila feriti ?@giostabile? ?@LaStampa? - tvbusiness24 : #Beirut esplode un deposito vicino al porto: oltre 100 i morti e quattro mila i feriti. Una saldatura avrebbe innes… - SimoNetOnTheNet : Anni fa successe, in forma ridotta, proprio vicino casa mia. Si sentì un boato così forte anche a km di distanza, t… -

Il 4 agosto 2020, il centro della capitale del Libano Beirut è stato devastato da alcune tremende ... Nitrato di ammonio Come fa a esplodere? Per quanto riguarda l’uso che se ne fa come esplosivo, ...Usato nella fabbricazione di esplosivi per le deflagrazioni controllate nell'edilizia ma anche per ordigni usati negli attentati, il nitrato d'ammonio è la sost ...