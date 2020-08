WINDTRE: bilancio sostenibilità 2019: “Una rete fatta di persone” (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 agosto 2020 – WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta il bilancio di Sostenibilità 2019, all’insegna di un futuro sempre più responsabile, inclusivo e sostenibile, in linea con gli obiettivi dell’Agenda Globale 2030. Al centro, l’idea della tecnologia come strumento di coesione ed educazione sociale, in grado di eliminare le distanze tra le persone.WINDTRE presenta il “Disability Hub”: spazio per i dipendenti dedicato a disabilità“In un periodo di emergenza che ha radicalmente cambiato la nostra quotidianità e in un mondo sempre più connesso dove viene meno il confine tra la dimensione fisica e quella digitale – sottolinea Roberto Basso, Direttore External Affairs & Sustainability – è necessario ... Leggi su pantareinews

