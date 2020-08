Unità Crisi Lazio: evitare feste in spiaggia e assembramenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – “I cluster di Sabaudia e Fregene sono legati alla movida e a calo di attenzione. evitare assembramenti, feste in spiaggia e in discoteca sono elementi essenziali per limitare la diffusione del virus”. Lo comunica in una nota l’Unita’ di Crisi Covid-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews

