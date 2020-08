Ultime Notizie Roma del 03-08-2020 ore 12:10 (Di lunedì 3 agosto 2020) Romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione appuntamento con informazioni e Gabriella Luigi in studio inaugurazione del nuovo ponte sul Polcevera Genova al posto delle Morandi crollato due anni fa è il simbolo di una nuova Italia che si rialza detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per inaugurazione presenti il capo dello Stato Mattarella è il premier Conte 3 minuti di silenzio alla lettura dei nomi delle 43 vittime del crollo del Morandi tra i presenti il sindaco e Commissario straordinario Bucci il governatore Toti l’architetto piano settimana all’insegna del maltempo sull’Italia dopo l’intenso caldo peggioramento delle condizioni meteorologiche temporali Grandine vento forte allerta arancione per Lombardia ed Emilia Romagna allerta gialla invece per Liguria Piemonte ... Leggi su romadailynews

fanpage : La Francia ripiomba nella paura - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - PianetaMilan : #UFFICIALE - #Cagliari: #DiFrancesco prende il posto di #Zenga - guglielmotim : Dopo 17 giorni l’orca J35 si è arresa alla realtà e ha lasciato andare il suo cucciolo morto - La Stampa - Ultime n… -