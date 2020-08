Tutor: il criterio per individuare la tolleranza in caso di trasgressione (Di lunedì 3 agosto 2020) Limiti di velocità e margine di "tolleranza"Il funzionamento del Safety TutorPregi e difetti della rilevazione della velocità mediaLa determinazione della velocità mediaLa percentuale di tolleranzaLimiti di velocità e margine di "tolleranza"Torna suIn virtù della particolarità che caratterizza la rilevazione della velocità effettuata tramite sistema Tutor/SICVe, che tiene conto della velocità media e non di quella istantanea, per il calcolo della percentuale di tolleranza prevista dalla legge non appare idoneo il criterio previsto dal comma 2 dell'art. 345 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Trattandosi di una rilevazione che, invece, appare del tutto assimilabile a quella effettuata tramite il ... Leggi su studiocataldi

