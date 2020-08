Torino: vanno a trovare la mamma in ospedale, ma lei è morta da giorni (Di lunedì 3 agosto 2020) Una storia assurda, quella della donna novantunenne, morta già da tre giorni all’arrivo dei figli in ospedale: loro, non erano stati informati Fonte foto: (Pixabay)A Venaria, in provincia di Torino, è stata avviata un’inchiesta interna dalla stessa Asl To3, per un fatto davvero increscioso. Una donna di 91 anni, è stata trovata morta in ospedale dai figli, che non sapevano niente. In pratica la donna, era deceduta da almeno tre giorni, ma la famiglia non era stata avvertita. Le due figlie, non si erano potute recare regolarmente in ospedale dalla madre, ricoverata dallo scorso 2 luglio, per le norme anti-Coronavirus. Le figlie la vanno a trovare in ... Leggi su chenews

StampaTorino : Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione - ramses09975976 : nonché il raddoppio de costo del biglietto del treno! che per quel che mi riguarda (treno carro bestiame savona-tor… - ramses09975976 : @MarisaFerrari20 nonché il raddoppio de costo del biglietto del treno! che per quel che mi riguarda (treno carro be… - GianniVaretto : RT @StampaTorino: Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione - nevicataz : RT @StampaTorino: Le ultime corse dei tram arancioni, dopo 90 anni vanno in pensione -

Ultime Notizie dalla rete : Torino vanno Torino, vanno a trovare la mamma in ospedale e scoprono che è morta da tre giorni Fanpage.it Finge di ordinare la pizza, ma chiama la polizia e fa arrestare il compagno violento

. Accade a Torino, dove una donna sudamericana è stata soccorsa dopo essere stata presa a botte con il figlio di dieci anni dall’uomo che li accusava di avere rotto il televisore. “Una pizza in via ...

Champions League: Final Eight, tabellone, partite, la guida completa

Finalmente torna la Champions League! Dopo lo stop forzato causa lockdown, venerdì 7 agosto ricomincerà la competizione più ambita. Interrotto l’11 marzo scorso a causa dell’emergenza sanitaria, il to ...

. Accade a Torino, dove una donna sudamericana è stata soccorsa dopo essere stata presa a botte con il figlio di dieci anni dall’uomo che li accusava di avere rotto il televisore. “Una pizza in via ...Finalmente torna la Champions League! Dopo lo stop forzato causa lockdown, venerdì 7 agosto ricomincerà la competizione più ambita. Interrotto l’11 marzo scorso a causa dell’emergenza sanitaria, il to ...