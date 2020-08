The Legend of Zelda: Breath of the Wild inserito per sbaglio in un romanzo? (Di lunedì 3 agosto 2020) In The Legend Of Zelda: Breath Of The Wild, ci vogliono mela, pepe piccante, funghi Hylian, ali di pipistrello e molto altro per fare una tintura rossa necessaria ai vestiti. Perché vi diciamo questo? Perché a quanto pare, l'ultimo romanzo di John Boyne, A Traveller At The Gates of Wisdom, contiene gli stessi elementi per creare una tintura usata nel V secolo da Attila.L'utente di Reddit NoNoNo OhHoHo ha individuato questo elenco curiosamente familiare di ingredienti nell'ultima epopea dell'autore de Il Bambino con il Pigiama a Righe, in cui il protagonista usa proprio una tintura rossa. In un contesto storico, la menzione di Octorok e Lizalfos sembra un po' fuori posto. In una discussione su Twitter, la scrittrice Dana Schwartz ha sottolineato che cercando "ingredienti vestiti con tintura ... Leggi su eurogamer

