Superbonus lavori edifici ‘cielo-terra’ e trasmittanza con valori più bassi, chiarimenti (Di lunedì 3 agosto 2020) Ieri vi abbiamo comunicato dei due decreti emanati dal Mise sul Superbonus sui requisiti tecnici, ma nonostante la pubblicazione del Mise si applicano le definizioni di cui al Dlgs numero 192 del 19 agosto 2005 il quale considera il termine ‘edificio’ può considerarsi un intero edificio o parte di ristrutturate o progettate per essere riutilizzate come unità immobiliari a se stanti. Anche il decreto del Mise prevede diversi passaggi dove definisce il significato di ‘edificio’ rapportandosi al Regolamento edilizio tipo (Dpcm del 20 ottobre 2016), nella voce 32 dell’allegato A, viene considerato l’intero fabbricato cielo – terra, in altre parole, l’intero condominio. Superbonus lavori in condominio, difficile per i ... Leggi su notizieora

