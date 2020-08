Piano Regione Lazio, ok emendamento Fdi: privilegiare ‘porta a porta’ (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma – Nel Lazio il porta a porta sara’ la modalita’ di raccolta differenziata da privilegiare. E’ quanto prevede un emendamento del gruppo di Fratelli d’Italia approvato dal Consiglio regionale (anche con i voti del centrosinistra) durante l’esame del Piano regionale. Una specifica niente affatto scontata visto che a Roma (che produce il 60% dei rifiuti del Lazio) la municipalizzata Ama ha deciso di tornare ai cassonetti stradali in alcune zone della citta’ prima coperte proprio dalla raccolta differenziata porta a porta. Leggi su romadailynews

