Pantelleria, accordo per una Cittadella del Parco Nazionale (Di lunedì 3 agosto 2020) AGI - Una 'Cittadella del Parco Nazionale di Pantelleria' nell'area dove oggi c'è la base logistica dell'Esercito e dove saranno accolte aule e laboratori di sperimentazione, incubatori di idee e spazi per la ricerca, la divulgazione e la formazione, recuperando aree a favore del paesaggio rurale e dei servizi connessi alla comunità locale. È quanto prevede un Protocollo d'intesa attuativo tra il ministero della Difesa, il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Agenzia del demanio, la societa' Difesa Servizi SpA e l'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria per la valorizzazione e la riqualificazione funzionale della base logistica dell'Esercito 'Bukkuram' ai fini della realizzazione della ... Leggi su agi

