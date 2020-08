No Time To Die: Ana De Armas alla premiere senza Ben Affleck per colpa dei produttori? (Di lunedì 3 agosto 2020) I produttori di No Time To Die preferirebbero che Ana De Armas lasci a casa il fidanzato Ben Affleck per timore che le loro pubbliche effusioni sul red carpet distolgano l'attenzione dal film. La relazione tra Ana de Armas e Ben Affleck sembra procedere a gonfie vele, ma a quanto pare l'attrice non potrà farsi accompagnare dal fidanzato alla premiere dell'atteso No Time to Die, nuovo capitolo della saga di James Bond. Secondo un rumor diffuso dal Sun, i produttori di No Time to Die vorrebbero che Ana de Armas partecipasse da sola alla premiere, sfilando sul red carpet senza accompagnatore, per evitare che la ... Leggi su movieplayer

Secondo un rumor diffuso dal Sun, i produttori di No Time to Die vorrebbero che Ana de Armas partecipasse da sola alla premiere, sfilando sul red carpet senza accompagnatore, per evitare che la presen ...

