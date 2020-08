Mercoledì 5 agosto la vincitrice di Miss Castellaneta Marina 2020 (Di lunedì 3 agosto 2020) Castellaneta Marina – Si svolge mercoledì 5 agosto 2020, con inizio alle ore 21,00 nella centrale Piazza Kennedy a Castellaneta Marina, l’ultratrentennale edizione del concorso di bellezza Miss Castellaneta Marina, la 15ª organizzata dall’associazione Unik Managemant, sotto la direzione artistica del patron Mario Ludovico, il supporto marketing di Corrado Massimeo, il patrocinio del Comune di Castellaneta, in collaborazione con l’agenzia di moda e spettacolo Jonica Eventi; anche questa edizione di Miss Castellaneta Marina è abbinata al concorso di bellezza nazionale Venere d’Italia cui accederanno le ... Leggi su laprimapagina

