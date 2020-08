Meloni: «Tutti capiranno come Conte ha ridotto l’Italia. E mi indagheranno per “troppi consensi”» (Di lunedì 3 agosto 2020) “Mi indagheranno per troppi consensi”. E’ il titolo di una lunga intervista di Giorgia Meloni a Libero. La leader di Fratelli d’Italia, vento in poppa nei sondaggi, fa il punto del boom del suo movimento. Che Pagnoncelli fotografa al 18 per cento. E si dice preoccupata dei processi politici che la sinistra usa per colpire gli avversari. Meloni: la coerenza ci ha portato al 18 per cento ”Fdi ha sempre avuto un potenziale tra il 12 e il 15%. Che è poi quello della vecchia An. Ma finché eravamo piccoli, a rischio di non superare lo sbarramento, era difficile ottimizzare il consenso. Perché gli italiani non amano rischiare di buttare via il loro voto”. Oggi – spiega la Meloni – stanno rientrando a casa molti voti cosiddetti utili. E osserva un particolare ... Leggi su secoloditalia

troisi_licia : Stiamo facendo tutti un gran favore a Meloni. Lo diciamo da mesi, ma niente, la tentazione del meme è sempre troppo forte. - gianny0162 : RT @SecolodItalia1: Meloni: «Tutti capiranno come Conte ha ridotto l’Italia. E mi indagheranno per “troppi consensi”» - SecolodItalia1 : Meloni: «Tutti capiranno come Conte ha ridotto l’Italia. E mi indagheranno per “troppi consensi”»… - Alexct9 : RT @marco_gervasoni: Ezio è davvero preoccupato per le sorti della destra , di notte non ci dorme, ma Salvini è finito e Meloni urla troppo… - pier4nic8 : Sandro Veronesi insulta Giorgia Meloni: 'Vigliacca e traditrice, te e tua sorella'. La madre di Sandro Veronesi era… -

Ultime Notizie dalla rete : Meloni Tutti Meloni: «Tutti capiranno come Conte ha ridotto l'Italia. E mi indagheranno per "troppi... Il Secolo d'Italia Maltempo, grandinate killer in Lombardia: nel Mantovano strage di angurie, meloni, pere

Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati ma colpiti anche pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e danni stimati per ...

Violenta grandinata nel Mantovano, Coldiretti: "Danni per milioni di euro"

Mantova, 3 agosto 2020 - Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati insieme a pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e dann ...

Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati ma colpiti anche pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e danni stimati per ...Mantova, 3 agosto 2020 - Serre divelte, zucche, angurie e meloni rovinati insieme a pere e mais pronti per essere raccolti, con il lavoro di un intero anno andato perduto nelle aziende agricole e dann ...