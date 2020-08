L’obesità può aumentare il rischio di gravi malattie e di morte per Coronavirus (Di lunedì 3 agosto 2020) L’obesità o anche soltanto l’essere sovrappeso aumenta il rischio di contrarre gravi malattie o di morire a causa del Coronavirus. A rivelarlo un nuovo rapporto del Public Health England (PHE). Durante la pandemia sono state raccolte numerose prove sugli effetti dell’obesità sul Covid-19. Dagli studi emerge che il peso eccessivo aumenta il rischio di ricovero, anche in terapia intensiva, o addirittura di decesso per Coronavirus. Le persone obese, sottolinea la ricerca, hanno una probabilità significativamente maggiore di ammalarsi gravemente e di essere ricoverate in terapia intensiva con il virus. In particolare, il rischio aumenta all’aumentare dell’indice di massa corporea. Al momento non si ... Leggi su tpi

