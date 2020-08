La polemica di Pillon per l’espressione «individui con cervice» dimostra perché il ddl Zan deve passare (Di lunedì 3 agosto 2020) Simone Pillon, senatore leghista, ha pubblicato questo tweet mentre è in corso alla Camera la discussione per l’approvazione del ddl Zan. Nel tweet riporta un articolo della CNN che tratta della salute della cervice uterina e invita le donne o gli «individui con cervice», appunto, ad anticipare i primi screening da 25 a 21 anni. Una testata rispettabile tratta di salute, insomma, e delle raccomandazioni dell’American Cancer Society. Pillon, a quanto pare, è decisamente infastidito da quel «individui con cervice» utilizzato al posto di donne. LEGGI ANCHE >>> Le tre bufale (in un solo post) del senatore leghista Pillon sulla Cina Pillon e la ... Leggi su giornalettismo

