Juventus-Lione, Depay: “Io sono pronto, non ci sono favoriti. Sui bianconeri…” (Di lunedì 3 agosto 2020) La parola a Memphis Depay.La stella del Lione, intervistata attraverso i canali ufficiali Uefa, si è espresso in merito alla gara in programma il 7 agosto contro la Juventus, valevole per gli ottavi di finale di Champions League: "All'andata abbiamo vinto 1-0, ho visto un grande spirito nei miei compagni e questo mi ha reso molto felice. La Juventus non ha giocato bene ma adesso, dopo mesi, la situazione è totalmente differente. I bianconeri hanno nelle gambe molte più gare rispetto a noi, per questo tanti aspetti saranno totalmente diversi rispetto alla normalità. Io sono pronto pronto per giocare e sfidare la Juve. Con queste nuove regole non ci sono favoriti. La ... Leggi su mediagol

SkySport : Le condizioni di Dybala verso Juve-Lione - tuttosport : #Sarri, il #Lione per spazzare via i dubbi sul futuro - forumJuventus : Platini: 'Già con me la sindrome della Champions, con il Lione sarà tosta. Dybala? Come stile ricorda Sivori, ma so… - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, cresce l'ottimismo per la convocazione di Dybala per la sfida al Lione - Mediagol : #Juventus-#Lione, Depay: “Io sono pronto, non ci sono favoriti. Sui bianconeri…” -