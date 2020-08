Inter-Getafe, un “regalo” per Conte: Sanchez resta e giocherà in Europa League (Di lunedì 3 agosto 2020) Un regalo per Antonio Conte in vista dell'Europa League.Dopo aver fallito la conquista dello scudetto, che per la nona volta consecutiva è finito nelle mani della Juventus, ed aver chiuso il campionato al secondo posto in classifica, l'Inter dovrà adesso concentrarsi sull'Europa League: i nerazzurri hanno l'obbligo morale di battere il Getafe per cercare di arrivare fino alla fine della seconda competizione europea più importante dopo la Champions League.Inter-Getafe, Soria ci crede: “Sarà la partita della vita, i nerazzurri vanno affrontati così”Oggi Antonio Conte, dopo il durissimo attacco sferrato contro la ... Leggi su mediagol

DiMarzio : #InterGetafe, l'arbitro sarà #Taylor - Sport_Mediaset : #Inter, #Conte avrà #Sanchez in #EuropaLeague: accordo da ratificare con lo United. Salvo clamorosi colpi di scena,… - Sport_Mediaset : Verso il #Getafe, l'#Inter riparte dopo la bufera. Oggi possibile faccia a faccia #Marotta-#Conte. #SportMediaset - Mediagol : #Inter-Getafe, un “regalo” per #Conte: Sanchez resta e giocherà in Europa League - Mediagol : #Inter-Getafe, un 'regalo' per Conte: Sanchez resta e giocherà in Europa League -