Il Real Madrid ci riprova: dopo Hazard, assalto a due gioielli del Chelsea (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Real Madrid non lascia, anzi raddoppia. Verrebbe da riprendere il celebre show televisivo per descrivere la situazione dei Blancos, che continuano a sondare il terreno in casa Chelsea. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don Balon, infatti, i madrileni avrebbero messo gli occhi su due gioielli dei Blues. Il primo è N'Golo Kanté, sul quale sarebbe presente anche la concorrenza dell'Inter. Il secondo nome è Andreas Christensen, difensore danese pronto a lasciare il club londinese dato il poco spazio ritagliatosi sotto la gestione di Frank Lampard. Il costo dell'operazione sarebbe di 40 milioni di euro.caption id="attachment 993103" align="alignnone" width="1024" Real Madrid (getty images)/captionPRECEDENTEIl Real Madrid ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, Varane in clima Champions: “La vittoria è nel nostro DNA. Concentrati per la sfida col Manchester City” ItaSportPress Barça, Lione e PSG: Champions d’agosto è sfida finale

ROMA. – La lotta per la supremazia in Europa si accende in tante notti di mezza estate. La commedia, Shakespeare e le suggestioni di fine Cinquecento, però, questa volta c’entrano poco. E’ il Dio pall ...

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Cristiano Ronaldo lo chiama dal Real Madrid

La Juventus si è laureata campione d’Italia per la nona volta consecutiva, ma l’annata della squadra di Sarri non è stata particolarmente esaltante. Bianconeri che hanno dovuto far fronte a non poche ...

