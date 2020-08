Gli scivoloni di Ursula. Comunicazione, social, lobbying & Co (Di lunedì 3 agosto 2020) Ursula Von der Leyen è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Commissione Europea, ma sin dalla sua elezione - o meglio nomina - la sua strada è stata costellata da errori istituzionali, gaffe e qualche magagna.Quando il suo nome è venuto fuori come candidata forte proposta dalla Merkel, molti hanno storto il naso. Da Ministro della Difesa, la Von der Leyen era stata fortemente invisa ai Verdi e alla sinistra tedesca, per la sua azione di governo e per una disinvolta gestione economica, tanto da far partire un’inchiesta parlamentare sul suo operato e soprattutto sulle ingenti spese di consulenza dal dicembre 2013 al 17 luglio 2019. Secondo le, rare, indiscrezioni uscite dal Bundestag, al centro dell’indagine c’erano soprattutto le consulenze del periodo 2015-2016, basate su contratti ritenuti ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Gli scivoloni Coronavirus, da Madonna a Hamilton: gli scivoloni dei vip sui social Corriere della Sera JUVE CAMPIONE, DIETRO INTER, ATALANTA E LAZIO IN 5 PUNTI

Son volati gli stracci, alla fine, con la pesanti parole di Conte contro il proprio club, il diverbio fra Gattuso e Inzaghi e le malevole insinuazioni qua e là. E’ nello stile generale. Abbiamo assist ...

Genoa Club Portuali Voltri: Insani e salvi

Accetta i marketing-cookies per visualizzare questo contenuto. Il Lecce è caduto all’ultima curva mentre inseguiva disperatamente il Genoa che invece, sul rettilineo finale, ha dato l’ultima accelerat ...

