Gianna Nannini incidente in bici | Cure speciali per la cantante (Di lunedì 3 agosto 2020) Gianna Nannini si ferisce cadendo dalla bicicletta, ma a curarla c’è un infermiera davvero speciale. L’incidente in bicicletta La cantante toscana oltre alla musica, ha una grande passione: andare in bicicletta. Proprio come Jovanotti, Vasco Rossi e Biagio Antonacci. Purtroppo è successo che giusto qualche giorno fa, mentre faceva una passeggiata pedalata, Gianna è caduta … L'articolo Gianna Nannini incidente in bici Cure speciali per la cantante proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dopo il successo di Sanremo,Tiziano Ferro e Massimo Ranieri di nuovo insieme

Tiziano Ferro e Massimo Ranieri prenderanno parte al progetto I Love My Radio cantando nuovamente Perdere l'amore dopo lo straordinario successo del Festival di Sanremo 2020. Il brano sarà affiancato ...

Ponte di Genova, una nuova versione di “Creuza de ma” per l’inaugurazione

Una nuova versione di Crêuza de mä, la canzone composta da Fabrizio De André e Mauro Pagani, sarà la colonna sonora dell’inaugurazione del nuovo ponte di Genova. Su iniziativa di Dori Ghezzi sarà inte ...

