Formula 1, Verstappen: “Le Mercedes hanno un vantaggio enorme, difficile ridurre il gap” (Di lunedì 3 agosto 2020) In maniera molto schietta e brutalmente realista, il pilota della Red Bull Max Verstappen si è espresso in merito alla stagione di Formula 1, senza voler alimentare false speranze: “Nessuno diverso da Hamilton vincerà il Mondiale 2020. Io sto facendo il possibile per ridurre il gap, ma le Mercedes sono troppo avanti. Credo che la settimana prossima, sulla stessa pista, la gara sarà la stessa. Potrei recuperare qualche decimo, ma finirò comunque per annoiarmi” ha tuonato il pilota olandese, etichettato come colui che avrebbe dovuto impensierire le Mercedes. A dir la verità nel GP di Silverstone la vittoria non è sfumata per molto, ma appare piuttosto difficile che un evento straordinario come il problema che si è verificato ... Leggi su sportface

