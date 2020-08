F1 Passion – La Pirelli indaga sulle forature di fine gara. Norris molto critico (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli incredibili giri finali del Gran Premio di Gran Bretagna hanno avuto un involontario protagonista, ossia le gomme Pirelli. Negli ultimi due giri hanno infatti ceduto gli pneumatici anteriori di sinistra di tre vetture: le due Mercedes e Carlos Sainz. Una scena non troppo diversa da quella vista nel finale del GP di Gran Bretagna 2017, quando furono le due Ferrari a subire forature all’anteriore sinistra. Mario Isola, responsabile delle operazioni in F1 di Pirelli, ha rivelato a Sky Sport F1 che il fornitore di pneumatici italiano sta già investigando su questi cedimenti e ha ipotizzato alcune possibili cause delle forature: “Dobbiamo ancora valutare le numerose forature avvenute nel finale di gara. ... Leggi su giornal

quaranta_vito : RT @Mario_Isola: Passato, presente e futuro.. festeggiando i 70 anni della #f1 #pirelli #motorsport #passion #speed #tyres #drivers #tech… - Mario_Isola : Passato, presente e futuro.. festeggiando i 70 anni della #f1 #pirelli #motorsport #passion #speed #tyres… -

Ultime Notizie dalla rete : Passion Pirelli L’inafferrabile e ineguagliabile Lewis FormulaPassion.it Pirelli, analisi inglese

[Rassegna stampa] – La Pirelli analizzerà gli pneumatici utilizzati a Silverstone per capire se i guasti alla fine della gara sono stati determinati da forature per detriti o da eccessivo consumo. Tro ...

Pirelli: “Scelte diverse per le due Silverstone”

Per il back-to-back a Silverstone le mescole nominate saranno diverse. C1, C2 e C3 sono state scelte quali P Zero White hard, Yellow medium e Red soft per la gara del 2 agosto, di cui Pirelli è title ...

[Rassegna stampa] – La Pirelli analizzerà gli pneumatici utilizzati a Silverstone per capire se i guasti alla fine della gara sono stati determinati da forature per detriti o da eccessivo consumo. Tro ...Per il back-to-back a Silverstone le mescole nominate saranno diverse. C1, C2 e C3 sono state scelte quali P Zero White hard, Yellow medium e Red soft per la gara del 2 agosto, di cui Pirelli è title ...