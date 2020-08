Dopo sventato attacco, Israele colpisce in Siria (Di lunedì 3 agosto 2020) ANSAmed, - TEL AVIV, 03 AGO - In risposta al tentato piazzamento di ordigni esplosivi della scorsa notte sulle Alture del Golan da parte di un commando giunto dalla Siria, l'aviazione israeliana ha ... Leggi su corrieredellosport

