Davvero Conte vuole chiudere TikTok? Bufala infondata (Di lunedì 3 agosto 2020) Possiamo dare per certa la notizia che Conte vuole chiudere TikTok o meglio "bannarlo" del tutto nel nostro paese e non renderlo più accessibile? Assolutamente no. L'informazione ha iniziato a circolare in particolar modo sull'applicazione di messaggistica WhatsApp ma ha fatto la sua comparsa anche su Facebook in alcuni gruppi. Inutile dire come la cosa abbia mandato nel panico i tanti fan della piattaforma ma è bene sapere che nessuno stop è previsto, almeno per il momento. La Bufala relativa alla chiusura di TikTok prende spunto dall'attualità e di certo dagli innumerevoli dubbi relativi alla piattaforma, in riferimento alla riservatezza dei dati personali. Il presidente USA Trump ha più volte parlato contro il social network, minacciando la sua ... Leggi su optimagazine

FBiasin : Se il problema non è relativo al mercato, qual è? Il calendario post-isolamento? Davvero? In che senso manca prote… - S1m0n3_0rs0 : RT @FootballAndDre1: Ma davvero pensate che la soluzione sia mandare via Conte e prendere Allegri??? Spalletti è andato via, è arrivato Con… - cuoreinteristaa : RT @FootballAndDre1: Ma davvero pensate che la soluzione sia mandare via Conte e prendere Allegri??? Spalletti è andato via, è arrivato Con… - wordweb81 : Davvero Conte vuole chiudere #TikTok? Bufala infondata - CarloMartootchy : RT @__turandot_: Rivolete davvero Conte? Ma siete seri? -