Cosa è la cistite? E quali alimenti bisogna evitare? (Di lunedì 3 agosto 2020) La cistite è un’infezione non complicata delle basse vie urinarie. Questo significa che è una condizione infiammatoria della muCosa vescicale. Le cause sono solitamente i batteri presenti nell’intestino, come l’Escherichia Coli, che attraversano l’uretra (il tratto che trasporta l’urina all’esterno) per raggiungere la vescica. Questa infezione colpisce in particolar modo le donne, specialmente quelle in menopausa, poiché subiscono un cambiamento dell’ambiente vulvo-vaginale in seguito al calo degli estrogeni. Alcune cause della cistite possono essere, inoltre, diversi contraccettivi che modificano l’ecosistema vaginale, i rapporti sessuali, l’incontinenza, la gravidanza, una scorretta igiene intima ed anche il diabete di tipo 2. Sintomi e cure della ... Leggi su quotidianpost

La cistite è legata a un’infezione della vescica e interessa soprattutto le donne, la cui conformazione delle vie urinarie le rende più esposte ai batteri con conseguente via libera a problemi, come l ...

La dieta contro cistite e cellulite: tutti i benefici dei frutti rossi

«Tutti i frutti rossi agiscono come antiossidanti e quindi sono benefici per la pelle. In particolare, il mirtillo nero rinforza i capillari, aiutando le gambe a sentirsi più leggere e sgonfie. E migl ...

