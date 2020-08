Coronavirus, cluster a Sabaudia e Fregene: è colpa della movida. Evitare assembramenti e feste in spiaggia (Di lunedì 3 agosto 2020) I cluster di Sabaudia e Fregene – come rende noto l’Unità di Crisi della Regione Lazio – sono legati alla movida e ad un calo dell’attenzione. E’ importante – per limitare la diffusione del virus – Evitare gli assembramenti, le feste in spiaggia e in discoteca. Ricordiamo che oggi il titolare dello stabilimento Levante di Fregene ha chiuso preventivamente l’attività per un caso di positività al Covid-19. E’ in corso l’indagine epidemiologica per rintracciare tutti i contatti. Coronavirus, cluster a Sabaudia e Fregene: è colpa ... Leggi su ilcorrieredellacitta

