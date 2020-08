Contratto di solidarietà 2020: cos’è, stipendio, quando si utilizza, a chi si applica (Di lunedì 3 agosto 2020) Il Contratto di solidarietà ha la funzione di ridurre l’orario di lavoro dei dipendenti in forza con lo scopo di evitare riduzione di personale o al contrario incrementare l’organico. Per questo motivo si parla di contratti di solidarietà “difensivi” ed “espansivi”. In generale, si arriva al Contratto di solidarietà tramite accordi stipulati tra azienda e organizzazioni sindacali per ridurre l’orario di lavoro, per: mantenere l’occupazione in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi,art. 1 legge 863/84); favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi art. 2 legge 863/84). La logica è quella ... Leggi su leggioggi

