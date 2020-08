Christillin su Barcellona-Napoli: “La sicurezza Per la UEFA è di vitale importanza” (Di lunedì 3 agosto 2020) La consigliera UEFA Christillin è intervenuta ai microfoni di radio Marte per parlare della decisione di disputare Barcellona-Napoli al Camp Nou “Barcellona-Napoli si giocherà a Barcellona, non ci sono mai state indicazioni contrarie dalle autorità politiche e sanitarie della Catalogna. I giocatori del Barcellona sono stati super testati e controllati, insieme a tutto lo staff. De Laurentiis è contro la UEFA? ”Ci auguriamo che non accada niente, anzi speriamo che anche Insigne si rimetta per sabato. La struttura organizzativa della UEFA ha lavorato con attenzione affinché si possano concludere le competizioni in sicurezza. Le precauzioni ... Leggi su ilnapolista

napolista : #Christillin su #BarcellonaNapoli: “La sicurezza Per la UEFA è di vitale importanza” - ilNapolista - 100x100Napoli : Christillin conferma che Barcellona-Napoli giocherà al Camp Nou - sscalcionapoli1 : Christillin: “Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou in sicurezza, capisco De Laurentiis, ma non lasciamo nulla… - news24_napoli : UEFA, Christillin: "Barcellona-Napoli si giocherà a… - susydigennaro : RT @napolimagazine: UEFA - Christillin: “Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou in sicurezza, capisco De Laurentiis, ma non lasciamo nul… -