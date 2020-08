Beautiful sospeso: Stop da Oggi, la soap ferma per Tre Settimane! (Di lunedì 3 agosto 2020) Mediaset sospende l’appuntamento giornaliero con Beautiful su Canale 5, per lasciare spazio ad un doppio appuntamento con Una Vita. Leggi su comingsoon

ReignOfTheSerie : Beautiful va in vacanza! Canale 5 ha sospeso la soap americana per 3 settimane, dal 3 agosto al 21 agosto. La messa… - delena_86 : #Beautiful sospeso: da domani la soap non andrà in onda su Canale 5 - zazoomblog : Beautiful sospeso: da domani la soap non andrà in onda su Canale 5 - #Beautiful #sospeso: #domani #andrà - maredisorrisi : RT @WarningSign42: Mi state dicendo che Beautiful verrà sospeso fino a settembre e che quindi anche questo mese questa storyline di emme ce… - infoitcultura : Anticipazioni Beautiful: in vacanza dal 3 agosto! Al suo posto ‘Una Vita”? Verità su Beth in sospeso -

