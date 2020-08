Alessia Marcuzzi riceve un regalo inaspettato da un uomo misterioso

Alessia Marcuzzi ha ricevuto un regalo inaspettato da parte di un uomo. «Mi ha donato il suo cappello e mi ha regalato un sorriso». Alessia Marcuzzi ha raccontato la sua bella sorpresa sulle stories di “Instagram”. «Mi è arrivata una lettera con un cappello attaccato». Il mittente si chiama Alessio, è un marinaio della Guardia Costiera Italiana, che presta soccorso nel Canale di Sicilia. Scrive Alessio: «Ti ringrazio per la tua brillantezza e la tua simpatia. Mi doni un sorriso nei lunghi periodi di navigazione… Ti dono il mio cappello che mi ha accompagnato in tante missioni, spero che doni un sorriso anche a te». Alessia Marcuzzi è felice per il gesto inaspettato, risponde: «Non so come ringraziarti. Le tue parole mi fanno capire quanto sia importante il mio lavoro per regalare un sorriso alle persone anche nelle giornate più pesanti. Oggi tu l’hai regalato a me».

