Temptation Island: Lorenzo Amoruso giudica le coppie e attacca (Di domenica 2 agosto 2020) Lorenzo Amoruso protagonista indiscusso di Temptation Island offre nell’intervista a Uomini e Donne Magazine il suo punto di vista sulle altre coppie: da Antonio a Pietro fino al suo grande amico Andrea, per attaccare infine Ciavy La vera rivelazione di questa edizione di Temptation Island è stato sicuramente Lorenzo Amoruso, l’ex calciatore della Fiorentina oggi opinionista e telecronista sportivo. che è arrivato sull’isola delle tentazioni con Manila Nazzaro, ex MissArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

