Programmi TV di stasera, domenica 2 agosto 2020. Su Canale5 «Fiore del deserto» (Di domenica 2 agosto 2020) Liya Kebede in Fiore del deserto Rai1, ore 22.15: Non dirlo al mio capo 2 - Replica Fiction di Riccardo Donna del 2018, con Vanessa Incontrada, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Ragioni e Sentimenti: Nina ha passato la notte con Enrico e crede in una loro riconciliazione. Ma in studio irrompe Diego Venturi, un affascinante italo-spagnolo, amico di vecchia data ed ora avvocato della controparte in una causa contro un cliente di Enrico. La cosa getta nelle ortiche anche Lisa che, ignara di chi fosse Diego, in un momento di debolezza, gli ha confessato che le piace ancora Enrico. Una Pietosa Bugia: Lisa è preoccupata perché suo padre ha fatto ricorso al Tribunale dei minori accusandola di non essere in grado di badare ai suoi figli. Nel frattempo Enrico mette in guardia Lisa sulla sua amicizia con Diego. Rai2, ore 21.05: Hawaii Five ... Leggi su davidemaggio

