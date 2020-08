Polemiche nel Pd, alcuni giovani dirigenti contestano la segreteria Valentino (Di domenica 2 agosto 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCon una nota stampa, “a titolo personale e avendo debitamente avvisato gli organi di partito competenti”, Paolo Cavallo, Vincenzo D’Arienzo, Stefano Orlacchio, Davide Mazzone e Michele Basilicata, iscritti e militanti del Pd ed in qualità di dirigenti GD di Benevento Città, intervengono per contestare l’operato della segreteria provinciale del Partito Democratico. Di seguito, la nota integrale: “Per noi fare politica significa mettersi al servizio delle persone, ascoltare, comprendere e agire collegialmente per il bene comune. Ci teniamo a prendere le distanze dal metodo poco democratico di agire della segreteria Provinciale perché non vogliamo apparire come complici; la verità è che fino ad ora siamo stati succubi di decisioni prese in ... Leggi su anteprima24

