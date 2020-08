Papa Francesco tace sulla moschea a Santa Sofia. Cardinali in rivolta (Di domenica 2 agosto 2020) Caro direttore, il nuovo sultano Erdogan che ha riconvertito in moschea l'ex basilica di Santa Sofia di Istanbul sta squassando il sempre più precario equilibrio tra Papa Bergoglio ed il suo collegio Cardinalizio. Tiepida è stata giudicata la reazione di Francesco, scolpita, dopo giorni di silenzio assordante, dalle sole tre parole «sono molto addolorat», rinvigorendo così quei dissensi sul suo pontificato che scuotono la Chiesa di Roma. E non è certo un caso se il Segretario di Stato Vaticano, Pietro Parolin, ha preferito lasciare i Sacri Palazzi e andare a trovare la mamma in Veneto per non alimentare ulteriori polemiche. Ma la mossa del premier turco, ci si chiede, è solo una provocazione al mondo della cristianità per ... Leggi su iltempo

repubblica : Oggi su Rep: ?? Papa Francesco e la società moderna [di EUGENIO SCALFARI] - vaticannews_it : #1agosto #Nelmondo #webinar @Wcc sull'acqua: promuovere economia della vita #Senegal Mons. Ndiaye emergenza… - vaticannews_it : #28luglio termina #WeRunTogether iniziativa solidale voluta da Papa Francesco. Ne parliamo con Carolina Kostner… - modamanager : RT @tempoweb: #PapaFrancesco tace sulla #moschea a #SantaSofia. Scatta la rivolta dei cardinali - tempoweb : #PapaFrancesco tace sulla #moschea a #SantaSofia. Scatta la rivolta dei cardinali -