Omicidio Sanremo, cadavere trovato in un condominio (Di domenica 2 agosto 2020) Omicidio a Sanremo: trovato il cadavere di un uomo in un condominio. La macabra scoperta nella mattinata di oggi. Ci sarebbero video delle telecamere. Sulla vicenda c’è ancora il massimo riserbo da parte degli inquirenti che, per il momento, non hanno nemmeno reso nota l’identità della vittima. Fatto sta che stamani in un condominio di Sanremo è stato rinvenuto il cadavere di un uomo di mezza età vittima di una violenta aggressione. Le indagini sono tuttora in corso e i video di alcune telecamere di sorveglianza potrebbero essere decisivi per trovare il colpevole. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> USA, morto l’attore a 85 anni. Era malato da tempo Sanremo, dove ... Leggi su bloglive

LaStampa : Omicidio nella notte a Sanremo. - Corriere : Sanremo, settantenne ucciso in casa: l’ipotesi della rapina - Affaritaliani : Sanremo, trovato cadavere sulle scale di un condominio - BroganRoganTrev : RT @repubblica: Sanremo, cadavere sulle scale di un condominio: si indaga per omicidio [aggiornamento delle 11:31] - bianca_caimi : RT @Agenzia_Ansa: Giallo a #Sanremo, trovato cadavere in un appartamento di una zona residenziale della città. Per la #polizia è #omicidio… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Sanremo Omicidio in centro a Sanremo: un settantenne ucciso nel suo appartamento La Stampa Sanremo, settantenne ucciso nel suo appartamento: l’ipotesi della rapina

Un cadavere di un settantenne— Luciano Amoretti, facoltoso commerciante di orologi, ma soprattutto di pietre preziose — è stato trovato stamani ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo, ...

Sanremo, trovato cadavere in un condominio: ipotesi omicidio

Un cadavere è stato trovato stamani ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo. Secondo la questura si tratterebbe di un omicidio. Indagini in corso. L’omicidio è avvenuto al civico 95 di ...

Un cadavere di un settantenne— Luciano Amoretti, facoltoso commerciante di orologi, ma soprattutto di pietre preziose — è stato trovato stamani ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo, ...Un cadavere è stato trovato stamani ai piedi della scala interna di un condominio a Sanremo. Secondo la questura si tratterebbe di un omicidio. Indagini in corso. L’omicidio è avvenuto al civico 95 di ...