Nico Hulkenberg: “Naturalmente una delusione per me” (Di domenica 2 agosto 2020) Nico Hulkenberg sarebbe dovuto tornare in Formula 1 oggi pomeriggio, ma per il tedesco il rientro non è arrivato. Avrebbe dovuto sostituire Sergio Perez, ma l’auto di Racing Point si è fermata prima che le luci si spegnessero. CONFIRMED: @HulkHulkenberg will not take the start of the #BritishGP after an issue was discovered with his car leaving the garage to head to the grid. — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) August 2, 2020Il pilota tedesco, chiamato a sostituire Sergio Perez alla fine di giovedì, dopo che il messicano ha restituito un risultato positivo al test per il coronavirus, è stato lasciato da parte mentre il suo equipaggio lavorava sulla controversa auto “Mercedes rosa” ai box. L’ex pilota della Williams, della Sauber, della Force India e della Renault non ... Leggi su sport.periodicodaily

Nicosig1997 : RT @hulkevberg: l'unico complotto è quello di rosberg che ha impedito a nico hulkenberg di partire - Obriensgirl__ : Io nera per Nico Hulkenberg, volevo un sacco vederlo gareggiare ?? - Shared_Sky : RT @deadlinex: Non trovo un aggettivo per descrivere la situazione Nico Hulkenberg. #BritishGP - hulkevberg : l'unico complotto è quello di rosberg che ha impedito a nico hulkenberg di partire - sallycanwaitt : Mi identifico sempre di più con Nico Hulkenberg. Rimane senza un sedile quando in pista ci sono piloti obiettivamen… -