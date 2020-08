NBA – Il triste appello di Nurkic: “mia nonna in coma con il Covid, indossate le mascherine” (Di domenica 2 agosto 2020) Al termine della partita giocata contro i Grizzlies, Jusuf Nurkic ha lanciato un importante appello per sensibilizzare i tifosi in merito alla questione Coronavirus. Il centro di Portland ha parlato delle condizioni in cui versa la nonna dopo aver contratto la malattia, invitando tutti ad usare le mascherine: “mia nonna é in coma e lotta fra la vita e la morte dopo essere stata trovata positiva al Coronavirus. indossate quelle dannate mascherine“.L'articolo NBA – Il triste appello di Nurkic: “mia nonna in coma con il Covid, indossate le mascherine” SPORTFAIR. Leggi su sportfair

Nba a Disney World: i giganti nella bolla

Nonostante il virus continui a falcidiare gli Stati Uniti domani notte riparte il massimo campionato cestistico del mondo. Si gioca nel complesso del parco divertimenti blindato e a porte chiuse ...

Pallacanestro. Nba a Disney World: i giganti nella bolla

Oggi dopo oltre quattro mesi e mezzo di lutti e sofferenze il dramma per gli States continua ancora, con il triste primato di Paese col più ... si daranno battaglia i 22 club della Nba che cercano la ...

