Meteo ROMA: imminente fine del CALDO, arriva notevole refrigerio (Di domenica 2 agosto 2020) Il Meteo su ROMA vedrà ancora canicola domenica, poi lo scenario si ribalterà per l'arrivo di aria più fresca che si farà sentire in modo netto da martedì quando ci sarà anche un peggioramento. Domenica 2: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 23°C a 35°C. Pressione atmosferica media: 1010 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud-Ovest 6 Km/h, raffiche 35 Km/h. Zero Termico: circa 4300 metri. Lunedì 3: poco nuvoloso, ventoso a tratti. Temperatura da 22°C a 32°C. Pressione atmosferica media: 1007 hPa, in diminuzione. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 11 Km/h, raffiche 47 Km/h. Zero Termico: circa 4200 metri. Martedì 4: nubi sparse con piovaschi, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 20°C a 28°C. Pressione atmosferica media: 1006 hPa, ... Leggi su meteogiornale

MeteoNonnaRoma : Domani venghino le #nuvole, a nonna! Fidate de me, me dòle 'a testa! #meteo #roma - romadailynews : Meteo Roma del 01-08-2020 ore 19:15: meteo appuntamento con il meteo le previsioni del… - greenjungle777 : @ladyonorato previsioni meteo Sicilia: Aria di sommossa Vulcani in fase di risveglio Terremoto a Roma Crollo al Mi… - fuarfa91 : Meteo Roma: Consultare i miei capelli #aiuto - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Meteo Roma del 01-08-2020 ore 19:15' su @Spreaker #meteo_roma -