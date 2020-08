Il governo alle prese con il dl agosto, da sciogliere i nodi cassa integrazione e licenziamenti (Di domenica 2 agosto 2020) Il premier vuole chiudere al più presto sul decreto agosto, che con i 25 miliardi del nuovo scostamento di bilancio deve affrontare l'emergenza occupazione. Previsto un bonus per gli acquisti con ... Leggi su tg.la7

Ultime Notizie dalla rete : governo alle Trasporti, Toti: “Il governo cambia le regole”. Sansa e Pd: “Incapace, mancano i treni e serve sicurezza” IVG.it «Sei troppo vicino»: maxi rissa al supermercato a Belluno per paura del covid

Spaventosa rissa ieri mattina, sabato 1 agosto, al supermercato discount Prix di Belluno. Erano circa le 13.30 quando il mancato rispetto delle distanze di sicurezza anti covid ha fatto saltare la mos ...

Il governo alle prese con il dl agosto, da sciogliere i nodi cassa integrazione e licenziamenti

Il premier vuole chiudere al più presto sul decreto agosto, che con i 25 miliardi del nuovo scostamento di bilancio deve affrontare l'emergenza occupazione. Previsto un bonus per gli acquisti con paga ...

