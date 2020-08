"I migranti magari infetti violano la quarantena? Mi inca***". Lo sfogo della Chirico: "Fuori controllo" (Di domenica 2 agosto 2020) Tra gli ospiti del TpiFest! di sabato 1 agosto ecco anche Annalisa Chirico. E alla festa del sito Tpi.it, la firma del Foglio si è espressa con accenti molto critici nei confronti delle modalità con le quali il governo Conte sta gestendo l'emergenza migratoria. Un estratto del suo intervento lo ha rilanciato direttamente la Chirico sul suo profilo Instagram. "Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti siamo freschi - premette -. Gli italiani hanno trascorso tre mesi reclusi, era necessario. Ma ora vedere i migranti, magari infetti, che arrivano e violano la quarantena fa incazz***. La situazione è Fuori controllo", conclude Annalisa Chirico, che non fa ... Leggi su liberoquotidiano

AnnalisaChirico : ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascors… - DarkForce78 : RT @AnnalisaChirico: ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascorso 3… - EsaLamorte : RT @AnnalisaChirico: ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascorso 3… - Salvo730794431 : RT @AnnalisaChirico: ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascorso 3… - romanino48 : RT @AnnalisaChirico: ‘Se il promo per il turismo sono i migranti che sbarcano tra i bagnanti stiamo freschi. Gli italiani hanno trascorso 3… -

Ultime Notizie dalla rete : migranti magari "Inadeguati su migranti e scuola". Lo sfogo di Nicola Zingaretti L'HuffPost Migranti, Salvini: da mesi Palazzo Chigi non risponde a miei legali

Roma, 2 ago. (askanews) - "Da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: un ritardo così significativo, dal 25 maggio a oggi, pot ...

Caos migranti, in 28 fuggono a Ragusa: nel centro 9 positivi al Covid, carabiniere ferito

Sempre più difficile la gestione dei migranti che arrivano in Sicilia. In ventotto sono fuggiti dal centro di contrada Cifali, a Ragusa, dove erano stati trasferiti in 117, tra i quali 9 positivi al C ...

Roma, 2 ago. (askanews) - "Da più di due mesi il mio avvocato attende che Palazzo Chigi trasmetta gli atti in suo possesso sul caso Gregoretti: un ritardo così significativo, dal 25 maggio a oggi, pot ...Sempre più difficile la gestione dei migranti che arrivano in Sicilia. In ventotto sono fuggiti dal centro di contrada Cifali, a Ragusa, dove erano stati trasferiti in 117, tra i quali 9 positivi al C ...