Formula 1, Binotto non si accontenta: “la macchina non è andata bene. Leclerc? E’ andato piano per arrivare in fondo” (Di domenica 2 agosto 2020) Giornata dolce e amara al tempo per la Ferrari, che si gode il podio di Charles Leclerc e si dispera per il decimo posto di Sebastian Vettel. Bryn Lennon/Getty ImagesDue risultati completamente opposti tra di loro, che spaccano a metà il team del Cavallino, da un lato esaltato per il terzo posto del monegasco e dall’altro lato triste per l’ennesima delusione regalata dal tedesco. Interrogato da Sky Sport, Binotto ha ammesso: “Charles è stato molto bravo ieri in qualifica e oggi in gara, soprattutto nella gestione delle gomme. Sapevamo che con questa configurazione avremmo avuto un vantaggio in qualifica, per poi gestire la gara. Charles non si è preso rischi, non ha spinto nelle curve veloci. E’ andato piano per arrivare in fondo. E’ stato ... Leggi su sportfair

Romain Grosjean è l'unico dei piloti rimasti ancora in gara a non essersi ancora fermato ai box. L'esperto driver della Haas è attualmente in quinta posizione alle spalle di Charles Leclerc e davanti ...

Reduce da un riassetto interno nelle gerarchie e nella distribuzione del lavoro, la Ferrari si appresta a disputare un Gran Premio di Gran Bretagna complesso. A pochi minuti dalla partenza della gara ...

