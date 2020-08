Controlli in spiaggia della Guardia Costiera: multe per 8mila euro. Verifiche anche sul distanziamento anti covid (Di domenica 2 agosto 2020) Un'attività operativa intensa quella espletata dalla Capitaneriadi porto - Guardia Costiera di Gaeta nel corso della settimana per garantire il regolare svolgimento delle attività balneari sul ... Leggi su latinatoday

Andreav35296822 : @CpnMro @MarcoCantamessa Vai a fare un giro su una qualsiasi spiaggia libera, o alla sera nei locali e nelle discot… - il_pescara : Blitz in spiaggia a Montesilvano contro il commercio abusivo: sequestri e sanzioni [FOTO] - Mr_Ribbo : @radiosilvana Ma non c'è qualcuno a Lampedusa che controlli che non vadano solo in spiaggia? - Cocci1309 : RT @___________Luca: Alpini della Brigata Taurinense impiegati per un 'servizio giornalistico' in spiaggia a Ventimiglia per i controlli an… - comedian72 : RT @___________Luca: Alpini della Brigata Taurinense impiegati per un 'servizio giornalistico' in spiaggia a Ventimiglia per i controlli an… -

Ultime Notizie dalla rete : Controlli spiaggia Controlli in spiaggia della Guardia Costiera: multe per 8mila euro. Verifiche anche sul distanziamento anti covid LatinaToday “Is Arenas Biancas, ecco come i turisti prendono d’assalto le dune di Teulada: vi prego, salvatele”

La denuncia di Patrizia, bagnante sarda: “Sono un vero patrimonio sulcitano e come tale deve essere protetto da quelle persone incivili che non aspettano altro che il bagnino finisca la sua giornata, ...

Coronavirus: Grecia, obbligo di mascherine al chiuso. Australia, coprifuoco notturno a Melbourne

La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo un aumento record di casi e impone l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo riporta l'edizione online de ...

La denuncia di Patrizia, bagnante sarda: “Sono un vero patrimonio sulcitano e come tale deve essere protetto da quelle persone incivili che non aspettano altro che il bagnino finisca la sua giornata, ...La Grecia corre ai ripari contro il coronavirus dopo un aumento record di casi e impone l'obbligo di mascherina in tutti i luoghi pubblici al chiuso, incluse le chiese. Lo riporta l'edizione online de ...