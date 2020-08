California, incendio enorme a Los Angeles: 8 mila persone in fuga (Di domenica 2 agosto 2020) In California nelle scorse ore c’è stato un enorme incendio vicino Los Angeles, nella contea di Riverside. Migliaia le persone costrette a lasciare le proprie case. Nelle scorse ore un vastissimo incendio sta prendendo di mira la contea di Riverside, in California. A poche centinaia di chilometri da Los Angeles i boschi stanno bruciando causando … Leggi su viagginews

