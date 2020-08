Buffon-Seredova-D’Amico: tutti i retroscena del triangolo, tra amore e tradimento (Di domenica 2 agosto 2020) Sei anni fa le cronache di gossip si concentravano tutte sul triangolo amoroso Seredova-Buffon-D’Amico: proviamo a ricostruire l’intera faccenda per capire cosa successe. Fu il sito Dagospia a lanciare per primo la bomba, scrivendo che il portiere della Nazionale e della Juventus Gigi Buffon avesse perso la testa per una giornalista televisiva e che fosse in … L'articolo Buffon-Seredova-D’Amico: tutti i retroscena del triangolo, tra amore e tradimento proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

saracino58 : RT @_DAGOSPIA_: QUANDO IL TRIANGOLO DELL’ESTATE ERA BUFFON-D’AMICO-SEREDOVA –ERA IL 2014 E TUTTO PARTI'DA DAGOSPIA, - _DAGOSPIA_ : QUANDO IL TRIANGOLO DELL’ESTATE ERA BUFFON-D’AMICO-SEREDOVA –ERA IL 2014 E TUTTO PARTI'DA DAGOSPIA,… - zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon -… - zazoomblog : Non ricordo di averlo detto ma.... Sei anni dopo tutta la verità di Alena Seredova sulla rottura con Buffon… - ModaCorriere : Buffon e D’Amico, l’amore segreto e la resa (silenziosa) di Alena Seredova -