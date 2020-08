Atalanta: Ilicic si rivede sui sopcial "grandi" ai compagni (Di domenica 2 agosto 2020) ANSA, - BERGAMO, 02 AGO - Un selfie scattato dalla moglie Tina Polovina, da un luogo imprecisato in Slovenia, e un "grandi" in risposta alla foto di squadra dopo la partita di sabato sera con l'Inter ... Leggi su corrieredellosport

DiMarzio : #Atalanta, #Ilicic torna in Slovenia: non ci sarà con il #PSG. TI siamo vicini Josip ?? - GoalItalia : L'#Atalanta chiude al terzo posto ?? L'esultanza è tutta per #Ilicic ?? - CarolRadull : 2019-20 Serie A Top Scorers Immobile - Lazio 36 Ronaldo - Juventus 31 Lukaku - Inter 23 Caputo - Sassuolo 21 J… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #atalanta, #ilicic si rivede sui social: «Grandi» rivolto ai compagni - Moixus1970 : RT @Sport_Mediaset: #Atalanta, #Ilicic torna a parlare sui social. Lo sloveno è tornato a postare su Instagram dopo un lungo silenzio, ring… -