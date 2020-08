Antonio Conte gela l’Inter: “Io e la squadra mai protetti dalla società. Mio futuro? Vedremo”. Solita strategia: il lamento con vuoto a rendere (Di domenica 2 agosto 2020) Una bomba di mercato o una strategia? In attesa di capire cosa succederà nel futuro prossimo dell’Inter, resta il fatto che le parole dell’allenatore Antonio Conte hanno destabilizzato non poco l’ambiente nerazzurro. Il tecnico si è presentato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro l’Atalanta che è valso il secondo posto e ne ha avute per tutti, soprattutto er i suoi dirigenti. “Durante l’anno protezione zero assoluto verso di me e la squadra. Non bisogna essere forti solo in campo, ma anche fuori. Poi se non si potrà fare faremo le nostre valutazioni. Oggi sul carro tanta gente non doveva salirci”: parole durissime, che a prima vista allungano ombre lunghissime sul futuro dell’ex allenatore della ... Leggi su ilfattoquotidiano

