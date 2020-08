A L'Aquila si combatte ancora con le fiamme. Marsilio: criminali devastano i nostri boschi (Di domenica 2 agosto 2020) In Abruzzo si lotta ancora contro le fiamme. "Voglio ringraziare gli uomini e le donne che stanno lavorando interrottamente, tutte le istituzioni locali e nazionali per il grande sforzo in atto. Ieri era presente metà della flotta aerea nazionale, tutta concentrata sull'Aquila", ha scritto il governatore Marco Marsilio in un post su Instagram. "Oggi, purtroppo, a causa della concomitanza di altri otto incendi che si sono sviluppati sul territorio nazionale, si è stati necessariamente costretti a ridimensionare l'attività sull'Aquila", ha scritto il presidente della Regione Abruzzo. Gli incendi che hanno sconvolto i boschi dell'Aquilano sono certamente dolosi. "Chiedo infine che la magistratura faccia uno sforzo investigativo del ... Leggi su iltempo

L’Aquila. L’arrivo della pioggia salutato e accolto come una manna dal cielo, un evento a soccorso degli innumerevoli operatori, tra Vigili del Fuoco, militari, volontari di Protezione civile e Polizi ...

L’AQUILA – “Combattiamo un fuoco assassino contro cui siamo impegnati da tre giorni. Ringrazio la Signora Prefetta Torraco con cui ho interloquito utilmente dalle prime ore, appena sviluppato l’incend ...

