A Bologna un 2 agosto inedito per i 40 anni della strage | tra speranza e commozione

BOLOGNA – Il lungo applauso dopo il minuto di silenzio per ricordare le vittime della strage alla stazione di Bologna di quaranta anni fa e quello, lunghissimo, tributato a un commosso Paolo Bolognesi al termine del suo discorso sul palco di Piazza Maggiore, segnano una giornata che è diversa da tutte quelle che negli ultimi anni hanno accompagnato il ricordo del più sanguinoso tra gli attentati che hanno segnato la storia italiana nel secondo dopo guerra. Diversa, non solo per la rivoluzione al cerimoniale imposta dall'emergenza coronavirus, che ha riportato la commemorazione sul Crescentone, per la prima volta dopo i funerali di celebrati il 6 agosto 1980 in San Petronio.

