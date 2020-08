Weekend di fuoco con 40 gradi. E scatta l'allarme malori (Di sabato 1 agosto 2020) Weekend di fuoco tra canicola e partenze per le vacanze. La penisola è nella morsa della seconda e più intensa ondata di calore di quest'estate, con l'Anticiclone nordafricano ancorato al Mediterraneo e all'Europa meridionale. La massa d'aria sahariana investe in modo più pesante le regioni centro-meridionali, dove le temperature diurne nei prossimi giorni potranno ancora sfiorare i 40 gradi, e in alcuni settori interni persino superarli. Anche al Nord il clima è rovente, con l'aggravante degli elevati tassi di umidità. Caldo e afa non danno tregua neppure la notte, quando, soprattutto nelle grandi città, non si scende comunque sotto i 24-25 gradi. Per il ministero della Salute sabato sarà bollino rosso e allerta 3, il massimo livello, in 14 città: Bologna, ... Leggi su iltempo

Belen Rodriguez e Michele Morrone starebbero organizzando un weekend di fuoco insieme. La showgirl ha dimenticato De Martino con l’attore di 365? Negli scorsi giorni si è a lungo parlato di un possibi ...

L'anticiclone africano resiste su Napoli – e in generale su tutta l'Italia – regalando ancora giornate di gran caldo e afa. Le previsioni del tempo per il weekend ormai alle porte, che coincide anche ...

